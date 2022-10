Koninklijke Marechaussee wil duidelijkheid van Britten over aangespoelde migrantenboten: "Opmerkelijk"

De Britse autoriteiten zijn door de Koninklijke Marechaussee (KMar) om informatie gevraagd over de lege migrantenbootjes die afgelopen week op de Nederlandse stranden aanspoelden. De KMar wil duidelijkheid over de markering, de achtergrond van onderschepte vluchtelingen en mogelijke link met lopende onderzoeken naar mensensmokkel via de Noordzee.

Dit laat Robert van Kapel van de KMar weten aan NH Nieuws, naar aanleiding van het nieuws dat afgelopen week in ieder geval vijf lege rubberboten zijn aangetroffen in de Nederlandse wateren, waarvan twee in Noord-Holland. In ieder geval in één lagen nog persoonlijke spullen van de opvarenden. De Marechaussee controleert het grensverkeer van personen en bestrijdt grensoverschrijdende criminaliteit, zoals dus bijvoorbeeld het illegaal vervoeren van mensen naar Engeland: mensensmokkel. Druk "Doorlopend zijn daar onderzoeken naar. Vooral de laatste jaren zijn we daar druk mee. Smokkelaars verzinnen allemaal manieren om migranten naar Engeland te krijgen. Vorig jaar hebben we in het najaar ook een paar lege boten zoals nu aangetroffen. We vermoeden dat dit komt door de windrichting en ze hier naar toe afdrijven. Maar opmerkelijk is het wel. We willen daarom weten of deze bootjes passen in een lopend onderzoek naar smokkelaars", aldus Van Kapel. En daarvoor is contact opgenomen met de Britse autoriteiten, die de meeste boten onderschept, ze markeert met een code en loslaat op zee. Over die specifieke code wil de KMar ook duidelijkheid. Gisteren zei de Nederlandse kustwacht namelijk tegen NH Nieuws dat door die opgespoten markering op de lege rubberboot de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op zee direct kan zien dat het gaat over een boot waarop vluchtelingen door de Britten of Fransen zijn onderschept en ze dus niet hoeven te zoeken naar drenkelingen. Tekst gaat verder na de foto.

Alleen blijkt nu dat zowel de Kustwacht, de KNRM en Koninklijke Marechaussee helemaal niet weten wat die code exact betekent. "Vermoedelijk is het een aanduiding van de locatie waar de migranten zijn gevonden. Maar daarover hebben we dus nu ook informatie gevraagd. We weten in ieder geval dat het niets te maken heeft met het aantal migranten dat op de boot zat." NH Nieuws heeft Royal National Lifeboat Institute schriftelijk ook om een reactie gevraagd, maar daar nog geen antwoord op gekregen. Persoonlijke spullen Op één van de aangespoelde boten, die tussen Bergen en Egmond, lagen nog allemaal persoonlijke spullen en mogelijk ook aanwijzingen over de opvarenden. Zo lag er een ketting in met de Afghaanse vlag, Albanees geld en medicatie dat gekocht is in Iran. Van Kapel van de KMar vertelt dat er ook aan de Britten is gevraagd om wat meer informatie over de migranten. We zijn vandaag langs geweest bij strandvonder Marco, die de boot heeft leeg gehaald. Dat verhaal komt vanavond online.

