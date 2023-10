Texelse strandjutter vindt rugtassen van bootvluchtelingen: "Confronterend en triest"

Op het strand van Texel zijn spullen aangespoeld. De lokale jutter Maarten vond gisterochtend in de branding een zwemvest en rugtassen. Alles wijst erop dat het gaat om bezittingen van bootvluchtelingen uit Frankrijk. "Je weet dat het gebeurt, maar het blijft confronterend en triest."

Er gaat geen dag voorbij dat de 43-jarige Maarten Brugge niet op het strand te vinden is. Al zijn hele leven vindt hij van alles, net zoals zijn pa en opa deden. Maar sinds een jaar of drie vindt de Texelaar een nieuwe categorie spullen.

"Als de wind westelijk is, zoals de afgelopen dagen, weet ik al dat de kans heel groot is dat er spullen zijn aangespoeld van vluchtelingen: reddingsvesten, schoenen, rugtassen. Soms vol met spullen. Gisteren zat er een pakje paracetamol, natte pleisters en een tandenborstel in."

Mensensmokkel

Hij krijgt er buikpijn van. "Deze tas is van iemand geweest." Onder jutters is het bekend dat vanuit de westkust van Frankrijk mensen op rubberbootjes proberen over te steken naar Engeland.

Het gaat om mensensmokkel over het Kanaal en kan heel gevaarlijk zijn. Maarten: "Ik hoor af en toe de berichten dat er per dag vijftien boten het kanaal oversteken. De Engelse kustwacht pikt de mensen op, brengt ze aan land, maar laten de bootjes drijven."

In die losgelaten boten zitten dan, zo bleek een jaar geleden al op het strand van Egmond, soms nog allemaal spullen. Als de bootjes omslaan of lek gaan, drijven die met de stroming mee naar het noorden en bij een westenwind dus richting de Nederlandse kust.