Al 155 keer loos alarm voor lege migrantenboten op de Noordzee: "Wachten tot het misgaat"

Er drijven zo veel lege migrantenbootjes in het Nederlandse deel van de Noordzee dat de kustwacht zorgen uit. Sinds juli 2021 zijn er 155 gemeld en reddingsteams rukken daardoor soms voor niets uit. "Het is wachten tot er echt iemand in nood is en we daar niet op tijd kunnen zijn", zegt Hoofd Operaties van de Kustwacht Edwin van der Pol tegen NH Nieuws.

In oktober kwamen in één maand de meeste meldingen binnen: 27. Weet je nog, begin vorige maand in Egmond aan Zee ? Hieronder lees je de communicatie tussen de Kustwacht en de schipper van de KNRM Egmond die avond. Tekst loopt daaronder door

Sinds vorig jaar zomer kwamen bij de Kustwacht 155 meldingen over een nieuw verschijnsel, zo blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NH Nieuws: ronddobberende rubberboten, waarvan niet altijd even snel duidelijk is of er nog iemand in zit.

"Er wordt niet gespeeld met mensenlevens. Iedereen doet er alles aan om mens en dier te redden. Maar je ziet: we doen dit met een niet zo grote club. Als het rustig is, kan dat goed, maar er kan ook zomaar ineens een storm zijn met meldingen uit het noorden en zuiden. Dan is het hier heel hectisch."

"Dit is een soort meldkamer, zoals je ook hebt voor op het land. Wij krijgen hier álle meldingen binnen van een heel groot gebied. Alleen de Noordzee al is anderhalf keer zo groot als Nederland."

Op twee grote schermen knipperen symbooltjes van schepen en vliegtuigen op en over de Noordzee. Het Kustwachtcentrum op het defensieterrein in Den Helder is de enige en het hart van de grote wateren van Nederland, met centralisten van de politie, douane, NVWA en de Kustwacht zelf.

6 oktober 19.17 uur KNRM: Is er bij jullie een verloren rubberboot bekend? Die drijft op een meter of 500 Kustwacht (KW): Hier niks bekend. Wat wel vaak voorkomt zijn die migrantenbootjes. KNRM: Daar lijkt het wel op. KW: Die Engelsen vissen ze eruit en laten ze drijven. KNRM: Ik denk dat het zo’n bootje is. Ik denk dat hij zo wel aanspoelt. Zal ik gaan kijken? KW: Als je wilt, heb je bemanning daar? KNRM: Ik ga wel even met kusthulpverleningsvoertuig die kant op, want als ik met de boot die kant op ga, dan ligt hij al op de kant. KW: Gaat dat zo snel? KNRM: Ja. Nou, we gaan met de boot ook wel even kijken. KW: Doe dat maar, want voor hetzelfde geld zit er nog wat in. KRNM: We gaan kijken. Wil jij alarm maken? KW: Doe ik.

In opdracht van de Kustwacht gaat die 6 oktober in Egmond dus een boot van de KNRM met bemanningsleden de zee op voor een mogelijke zoek- en reddingsactie. Eenmaal aangekomen blijkt er niemand meer in of bij de boot te zijn. De mensen zijn er twee dagen eerder namelijk al afgehaald, zo'n vierhonderd kilometer ten zuidwesten van Den Helder.

Ze stappen dan in rubberbootjes met motor. Een gevaarlijke tocht, waarbij een zeer drukke vaarroute moet worden doorkruist en ook al tientallen doden zijn gevallen (waarom mensen dit doen, lees je in een kader onderaan).

Door de wind en stroming belanden ze in Nederlandse wateren. "We troffen er op een gegeven moment aardig wat aan. Vooral hier", aldus Van der Pol. Op een grote kaart aan de muur wijst hij stukje zee voor Zeeland aan.

Eigen manschappen, schippers, strandgangers of patrouillerende vliegtuigen alarmeren de Kustwacht als ze zo'n bootje zien. "Als een bootje werd aantroffen, startten wij in het begin élke keer een zoek- en reddingsactie. Dat kan inhouden één of meerdere reddingsboten, helikopter of een vliegtuig. Als dit dan een keer of tien gebeurt, ga je wel nadenken. Zo'n inzet is risicovol én kost geld."

Andere mensen in nood

Een reddingsboot en helikopter hebben beiden ongeveer vijf bemanningsleden. En dan heb je ook nog de mensen die zorgen voor het opstijgen, voor de communicatie, de Kusthulpverlening, de politie, douane of Koninklijke Marechaussee die worden opgeroepen en de strandvonder die in opdracht van de gemeente het bootje bergt.

Maar naast het financiële aspect kleeft er nog een risico aan zo'n 'valse' melding, aldus Van der Pol. "Als wij ergens bezig zijn, zijn we niet of beperkt beschikbaar voor andere mensen in nood. We hebben bijvoorbeeld maar twee helikopters en één vliegtuig beschikbaar. Je loopt dus een significant risico: we kunnen ergens anders te laat zijn."