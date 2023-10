Opnieuw lugubere vondst op Texel: schoen met voet erin

Op het strand van Texel is weer een lichaamsdeel gevonden. Naast de broek met benen en deel van een ruggengraat lag er afgelopen weekend een schoen met voet er nog in. Het is onduidelijk van wie deze is. De politie heeft het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd om de botten te identificeren.

Foto: Schoen texel bot - Ingestuurde foto

Daniëlle uit De Koog vond de schoen afgelopen zondagochtend. Ze woont vlakbij de strandopgang bij paal 20 en liep nietsvermoedend met haar hond richting de zee toen ze een schoen zag liggen. "Die vind ik wel vaker op het strand. Maar nu trapte ik er tegenaan en viel de harde schoen om. Ik zag dat er nog een bot in zat. In een sok, zo'n ophaalsokje. Ik stond perplex. Het was overduidelijk een voet, heel en intact." Een jongen die voorbij reed op een quad alarmeerde direct de politie. Sindsdien heeft Daniëlle niets meer gehoord. Ze is wel heel benieuwd naar wat er is gebeurd, zeker gezien de andere lugubere vondst een paar dagen eerder door de Texelse jutter Maarten Brugge.

Vorige week vrijdagochtend, een paar kilometer zuidelijk ter hoogte van paal 15, zag hij tijdens zijn rondje strand in de branding een grijze joggingbroek liggen. Daaruit staken naar eigen zeggen botten van benen en 'een deel van een ruggengraat'. Er lag geen T-shirt meer bij. Hij belde de politie en uit een eerste onderzoek blijkt inderdaad dat het gaat om menselijke resten. Afgelopen week heeft de jutter meerdere kledingstukken, tassen, een tandenborstel en paracetamol gevonden op 'zijn' strand.

Foto: voet schoen bot texel - Ingestuurde foto

Hij denkt zelf dat de gevonden menselijke resten afkomstig zijn van mensen die in rubberbootjes proberen het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Sommigen verdrinken in de zee en in andere gevallen blijven persoonlijke spullen achter in de bootjes nadat ze zijn gered door de autoriteiten daar. De Nederlandse autoriteiten vroegen vorig jaar oktober al om duidelijkheid van de Engelsen. DNA-profiel uit botten De politie houdt met betrekking tot de vondst van Maarten op dit moment alle scenario's nog open, laat een woordvoerder aan NH gistermiddag weten. Ook bijvoorbeeld dat er sprake is van een misdrijf, een overleden zeeman of een ander noodlottig ongeval op zee. Of de door Maarten en Daniëlle gevonden menselijke resten van één en dezelfde persoon afkomstig zijn, is ook nog niet duidelijk. Tekst gaat door onder afbeelding

Foto: politie o p strand texel - Pieter Duin

Wel zijn experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) door de politie gevraagd onderzoek te doen naar de menselijke resten die Maarten vorige week vrijdag vond. Doel is om een DNA-profiel te halen uit de aangespoelde botten en zo mogelijk duidelijkheid te krijgen over om welke persoon het gaat.