Texelse strandjutter vond menselijke resten: "Mijn grootste nachtmerrie"

Voor de camera van NH laat hij zien wat hij deze week allemaal van het strand heeft geplukt tijdens zijn rondje jutten. Het zijn vaak sportschoenen, T-shirts, tassen van goede merken.

Maar dit keer zaten daar ook papiertjes met Arabische tekst in. 'Oversteken naar Engeland is gevaarlijk. Deze informatie zal je leven redden', staat er. Uit onderzoek van NH blijkt dat die specifieke briefjes ook in migrantenkampen rondom Calais hangen.

Daar verzamelen veel vluchtelingen om in vrachtwagens of rubberbootjes naar de overkant van het kanaal te gaan. Iets dat dodelijk mis kan gaan: in augustus nog in ieder geval verdronken zes Afghaanse mensen toen hun bootje kapseisde.

Schoen met een voet

Hulporganisaties stellen dat niet alle lichamen zijn gevonden. Het houdt de gemoederen 400 kilometer verderop, op Texel, in ieder geval flink bezig sinds deze week.

Naast de vele schoenen die ook Daniëlle ziet liggen op het strand vond ze er vrijdag tijdens het uitlaten van haar hondje een waar nog een voet in zat. "Pas later op de dag realiseerde ik me eigenlijk: dit is van een mens."

