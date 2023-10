Noord-Hollandse vakantiegangers vinden vluchteling verstopt achterop hun camper

"Mijn man ging even de benen strekken en cappuccino halen. Ik zat met mijn sloffen aan in mijn eentje nog binnen. Wel met de deuren op slot. We laten de camper eigenlijk nooit alleen want hebben genoeg horrorverhalen over inbraken gehoord. Zelf zijn we ook meerdere keren bestolen."

Het is zaterdagmiddag, als Rita en Jan na een paar zonnige weken in Spanje en een heftige regenbui onderweg een tussenstop maken in het Franse plaatsje Beuvrequen.

"Ik liep een rondje en zag ineens een schoen en een bobbel in de regenhoes", aldus de Egmondse tegen NH. Ze is al twee dagen van slag om de situatie en wil vakantiegangers waarschuwen. "Blijkbaar gebeurt dit, maar je hoort er niks over."

"Mijn man en ik moesten van de politie naar achteren, omdat ze niet wisten of hij wat bij zich had"

Ze snelt naar het benzinestation, laat daar de politie bellen en twintig minuten later arriveert de Gendarmerie - een semimilitaire eenheid in Frankrijk. "Die riepen 'politie, politie' en deden het zeil omhoog. Mijn man en ik moesten naar achteren, omdat ze niet wisten of hij wat bij zich had."

"Een man in een aanrijdende vrachtwagen was druk aan het wijzen naar de achterkant van de camper en riep dat ik de politie moest bellen. Ik dacht: wat de fuck is dit?" Dan ziet ze een schoen uitsteken bij de regenhoes over de fietsendrager. Een persoon moet net op de camper zijn geklommen.

Afgelopen week nog zijn twee Algerijnse tieners in Hoek van Holland gevonden in een paardentrailer - ook zij wilden met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk. "Als mensen zoiets merken of horen moeten ze meteen de politie of marechaussee bellen."

Het lijkt erop dat mensen het inmiddels ook bij nietsvermoedende vakantiegangers in hun camper proberen. Woordvoerder van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee Robert van Kapel laat weten bekend zijn met dit soort zaken van 'inklimmers', ook in Nederland. "De gekste plekken zie je."

Langs de westkust van Frankrijk proberen steeds meer vluchtelingen met rubberbootjes over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Mede omdat grote politiemacht en hoge hekken rondom de wegen naar de kanaaltunnel in de Frans stad Calais mensensmokkel op die wijze bemoeilijken.

"Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Hij mompelde wel iets over dat hij naar Engeland wilde, dacht ik. En later heeft de politie me dat ook verteld. Maar wij gingen helemaal niet naar Engeland."

Degene die onder het doek vandaan komt, heeft geen tas of andere spullen. Wel een muts, sjaal en identificatiepapieren, vertelt Rita. Hij zou nauwelijks een spier hebben verrekt of hebben gereageerd op zijn ontdekking.

Het ding kan volgens het stel ook maar zestig kilo dragen. "Er zaten al twee vouwfietsen op en deze man woog zeker tachtig kilo. Wat als we de snelweg op waren gegaan met 110 kilometer per uur en die was afgebroken? De ramp is niet te overzien."

Hoewel mensensmokkel strafbaar is, is de kans klein dat het onwetende stel uit Egmond gestraft zou worden als ze wél met deze man op de camper naar Engeland zouden zijn gereden, aldus de marechaussee.

Heeft Rita nog overwogen hem te laten zitten, deze man te helpen? "Mijn hart is heel groot. Ik help heel vaak mensen. Mijn kinderen zeiden ook: het is maar goed dat je geen gesprek met hem hebt aangeknoopt, want waarschijnlijk had hij nog tussen jullie in mogen liggen in de camper ook. Of inmiddels aan de cava gezeten in Egmond."

Toch dacht ze afgelopen zaterdag iets meer aan zichzelf, hun veiligheid en die van andere weggebruikers. "Hoe beroerd zijn situatie misschien ook is, ik ben enorm boos. Heb er ook slecht van geslapen. Als je naar Engeland wil, prima, maar niet op mijn bagagedrager."

Blijkbaar speelt dit, maar je hoort er nooit wat over, aldus Rita. En dus wil ze mensen waarschuwen. "Dat we hier als camperrijders ook al rekening mee moeten houden. We hebben hem net en er hard voor gewerkt. En ik hoop ook dat mensensmokkelaars worden aangepakt."

