Hoe komt het lichaam van een bootvluchteling op Texel terecht?

Het leek altijd een probleem dat zich ver buiten Noord-Holland afspeelt, maar de wereldproblematiek spoelt nu ook op het strand van Texel aan. Het onderlichaam dat in oktober aanspoelde, is waarschijnlijk van een vluchteling die de oversteek van Calais naar Engeland waagde.

Tot begin oktober dus. Toen vonden strandjutters in een paar weken tijd niet alleen een onderlichaam , maar ook een voet op het Texelse strand. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt op dit moment of de twee lichaamsdelen bij elkaar horen.

Tegelijkertijd, zegt Van Blokland, verdwijnen de meeste lichamen naar de bodem van de zee. Het komt volgens hem niet vaak voor dat we ook in Nederland lichamen of lichaamsdelen aantreffen van omgekomen vluchtelingen.

Heel verwonderlijk is het niet dat de vluchtelingencrisis nu ook zichtbaar is op de Noord-Hollandse stranden, zegt Bastiaan van Blokland, woordvoerder van het Rode Kruis. Migranten wagen steeds vaker de oversteek van het Franse Calais naar het Engelse Dover en geregeld komen op deze route mensen om het leven. Afhankelijk van stroming- en weersomstandigheden kunnen spullen, maar dus nu ook overleden vluchtelingen, in Nederland aanspoelen.

Ook spoelde er vorige jaar op het strand van Egmond een groene rubberboot aan. Er zitten geen mensen meer op, maar er liggen wel allemaal spullen in. Ook heel persoonlijke, zoals een ketting, foto's en zelfs een zwangerschapsecho . NH-journalist Maaike Polder gaat in zes afleveringen op zoek naar de mensen van wie deze spullen zijn. Beluister het in onderstaande podcast van De Egmondse vluchtelingenboot.

Hoewel verder onderzoek nog moet uitwijzen of de overledenen geregistreerd staat als vermist persoon, is volgens de politie de kans groot dat het om een bootvluchteling gaat. Zo droeg de persoon meerdere broeken en had hij of zij een plastic zakje bij zich met daarin een SD-kaart, een Franse simkaart en een mobiele telefoon.

Volgens Leo Maas, Universitair Hoofddocent Oceanografie aan de Universiteit van Utrecht, is het niet onmogelijk dat de persoon in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland te water is geraakt. De gemiddelde stroming loopt langs de Engelse kust naar het zuiden, steekt op de zuidelijke noordzee over naar Belgie en stroomt vanaf daar weer langs de Nederlandse kust naar omhoog. 'Het is speculeren', zegt Maas, 'maar ik vind het meest aannemelijk dat deze persoon de oversteek zuidelijk heeft gemaakt'.

Vaker gebeuren

In het zuiden van Europa gebeuren dit soort rampen vaker. Voor Noord-Holland gebeurde het één keer eerder. In 2014 spoelde een 22-jarige Syrische jongen aan nadat hij vanuit Calais naar Engeland had geprobeerd te zwemmen. Hij ligt begraven op Texel.

Volgens Van Blokland zal het voor Noord-Holland niet de laatste keer zijn. "Zolang mensen deze route gebruiken, kunnen we dit in de toekomst nog vaker gaan meemaken, maar de frequentie waarmee dit gebeurt, is laag. Zoals gezegd kunnen mensen afhankelijk van stroming- en weersomstandigheden in Nederland aanspoelen, maar veruit de meeste slachtoffers van bootrampen verdwijnen in zee."