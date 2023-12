Door storm Pia spullen van bootvluchtelingen aangespoeld op Noord-Hollandse stranden

Op Texel zijn weer bezittingen van bootvluchtelingen aangespoeld. Ze zijn waarschijnlijk vanuit het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland deze kant op gedreven. Vorige week kwamen er nog drie mensen om het leven toen ze daar de oversteek waagden. Twee lichamen zijn nog vermist in zee.

Foto: Maarten Brugge

Texelse jutter Judith van der Zee heeft er elke keer weer buikpijn van als ze zwemvesten, schoenen of rugtassen vindt op 'haar' strand. "Gelukkig wordt er aan ons gedacht en worden ze niet weggegooid. Maar dit wil je liever niet meer vinden." Deze ochtend lag er bij het achterwiel van haar auto, geparkeerd bij de strandopgang, een rugtas. Ze vertelt dat die daar is neergelegd door een wandelaar, die hem had gevonden bij paal 9. "Een sjaal, regenbroek en ook nog een tandenborstel", beschrijft ze de inhoud van de aangespoelde tas. Alles wijst erop dat de spullen met storm Pia hierheen zijn geblazen vanuit het Kanaal. Daar probeerden dit jaar alleen al tienduizenden vluchtelingen in rubberbootjes over te steken tussen Frankrijk en Engeland. Meerdere doden in Kanaal Voor de vluchtelingen is er vaak geen andere optie om in Engeland te komen. Met behulp van mensensmokkelaars proberen ze via het Kanaal de oversteek te maken. Maar dat gaat regelmatig helemaal mis. Vorige week woensdag kwam zo'n bootje met meer dan 60 mensen in de problemen toen die leegliep, aldus de BBC. Hulporganisatie Care4Calais meldt dat een vrouw is overleden en twee mensen nog vermist zijn. Het is zo goed als zeker dat zij ook zijn verdronken. Daarnaast zijn er drie mensen bewusteloos uit het water gehaald. In de herfst zijn een 17-jarige jongen en een vrouw dood aangespoeld. In augustus verdronken zes Afghaanse vluchtelingen. En ook van die ramp zijn nog mensen vermist.

Foto: Judith van der Zee

Of de gevonden tas op Texel van een van deze mensen is, blijft voor nu onduidelijk. Wel is duidelijk dat er de laatste tijd steeds vaker spullen van vluchtelingen aanspoelen. Met name afgelopen herfst was het vaak raak. Jutters vonden toen een draagzak, zwangerschapsecho, drinkfles en armbandjes. In oktober was de schrik groot toen daar voor het eerst menselijke resten werden aangetroffen. Jutters vonden toen een onderlichaam en een voet. Het is goed mogelijk dat er vaker lichamen gaan aanspoelen in Noord-Holland, zei het Rode Kruis eerder al tegen NH in de podcastserie De Egmondse vluchtelingenboot. Judith van der Zee van Texel heeft in haar Juttersmuseum speciaal voor alle vluchtelingenspullen een tentoonstelling ingericht.

"Niet alles wat aanspoelt, is leuk en deze spullen raken je echt", zei ze eerder daarover. "Het is goed om bewust te zijn hoe goed we het hier hebben. We moeten weten dat er nog elke dag mensen zijn die vanuit Frankrijk proberen de overtocht te maken. En dat is geen pretje". Omdat zo'n beetje het hele eiland inmiddels weet van de verzameling werd de rugtas deze morgen dus bij haar auto gelegd. En ook die zijn dus binnenkort te zien in het museum. "Als er meer informatie is over deze spullen kan ik dat uitprinten en erbij hangen."

Spullen van de Egmondse vluchtelingenboot - Foto: Maaike Polder / NH Media