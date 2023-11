Aangespoelde kinderkleding en etuitje: juttersmuseum toont bezittingen bootvluchtelingen

Op Texel kan je nu zien hoe de vluchtelingencrisis tussen Frankrijk en Engeland letterlijk aanspoelt op het strand van Noord-Holland. In Juttersmuseum Flora liggen verloren rugtassen, schoenen en armbandjes van bootvluchtelingen die de oversteek waagden. "Niet alles wat aanspoelt is leuk."

Het resulteerde in een podcastserie, waarin je hoort dat het bootje is gebruikt door vluchtelingen die de oversteek waagden van Frankrijk naar Engeland.

Deze spulletjes lagen in een groene rubberboot die in oktober 2022 aanspoelde in Egmond aan Zee. NH-journalist Maaike Polder deed er verslag van en besloot daarna met de spullen op zoek te gaan naar het verhaal er achter.

"De KNRM had die opgepikt hier bij Texel. De boot was leeg. Maar er stonden nog wel nummers en cijfers op", aldus Judith van der Zee van het museum. Zo ontstond het idee: met deze boot en de spullen uit de Egmondse vluchtelingenboot kan het migratieverhaal van het kanaal goed worden verteld.

Inmiddels liggen er nog veel meer aangespoelde rugtasjes, kettinkjes en papiertjes van bootvluchtelingen in het museum. Het is een ware expositie geworden. "Als ik mensen rondleid dan gaat het vaak over de romantiek van aangespoelde spullen", vertelt Judith van der Zee van het museum, "Maar dit is geen vriendelijk verhaal. Mensen worden stil als je hier over praat. Dat is best heel indrukwekkend"

Ondertussen kijken bezoekers Marjolein en Erik Vreeman rustig naar de vitrine met de gevonden spullen. Op een beeldscherm is het verhaal over de Egmondse Vluchtelingenboot te zien. "Je ziet beelden van die gammele bootjes waar ze de overtocht mee maken", zegt Erik. "En dat ze dan omgekomen zijn terwijl ze dachten dat ze hun geluk tegemoet gingen. Dat raakt me enorm", vult zijn vrouw aan.

Bewust

De expositie is elke dag te bezoeken op Texel bij Juttersmuseum Flora. "Ik hoop dat deze spullen de bezoekers van dit museum een beeld geven van wat er gebeurt op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland", zegt verslaggever Maaike Polder. Bij het museum zijn ze blij dit verhaal te kunnen vertellen. "Het is goed om bewust te zijn hoe goed we het hier hebben", legt Judith van der Zee uit, "We moeten weten dat er nog elke dag mensen zijn die vanuit Frankrijk proberen de overtocht te maken. En dat is geen pretje".

Podcast

Ben jij benieuwd naar het verhaal achter de groene rubberboot met pasfoto's en andere spullen? Luister dan naar de podcast De Egmondse vluchtelingenboot.