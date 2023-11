Op Texel aangespoelde menselijke resten van twee verschillende overleden mannen

De menselijke resten die in oktober op Texel zijn gevonden, zijn mogelijk afkomstig van twee bootvluchtelingen. Uit onderzoek van de politie blijkt namelijk dat het gevonden onderlichaam en de voet van twee verschillende mannen zijn. Geen van de overledenen komt voor in de database voor vermiste personen in Nederland.

Foto: voet schoen bot texel - Ingestuurde foto

Dat zegt de politie tegen NH. Met succes wisten forensisch experts de afgelopen weken erfelijk materiaal (DNA) te halen uit de aangespoelde botten. De menselijke resten werden door mensen gevonden aan de westkust van Texel. Eerst zag een jutter op vrijdag 6 oktober in de branding een onderlichaam liggen. De man had meerdere broeken aan en in zijn zak zat een telefoon met Franse simkaart. Later dat weekend vond een strandganger met haar hond iets noordelijker een schoen met daarin nog een voet. Onderzoek naar het DNA uit die botten wijst volgens de politie nu dus uit dat het gaat om lichaamsdelen van twee verschillende mannen. Het erfelijk materiaal is in een database door forensische onderzoekers vergeleken met andere, vermiste mensen, maar daaruit kwam geen match. In het Nederlands Forensisch Instituut wordt nu een isotopenonderzoek gestart: analyse van materiaal in de botten zou wat kunnen zeggen over de woonregio van de aangespoelde slachtoffers.

"We proberen te achterhalen waar de persoon jarenlang gewoond heeft" Politiewoordvoerder Erwin Sintenie

"Dat kan door te kijken naar de mineralensamenstelling in de cellen van zo'n persoon. Daaraan kan je zien welk drinkwater hij altijd genuttigd heeft en dat kan leiden naar een bepaald stroomgebied van een rivier", aldus Erwin Sintenie van politie Noord-Holland. En dat stroomgebied leidt weer naar een bepaalde plek en dus kan dit informatie geven over de woonomgeving van de mannen. "Het heeft dus niet te maken met dat je vader en moeder ergens vandaan komen, maar echt met wat die persoon heeft ingenomen." Bootvluchtelingen Het vermoeden dat het gaat om mensen die zijn verdronken in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland blijft met deze uitkomsten staan. Veel vluchtelingen met roots elders proberen daar in rubberbootjes over te steken. Dat gaat weleens mis. In augustus bijvoorbeeld kwam zes Afghanen om het leven bij een bootramp. Hulporganisaties melden dat er nog meerdere mensen vermist zijn. Door de stroming zouden die lichamen in Nederlandse wateren terecht kunnen komen. Dit gebeurde de afgelopen maanden ook veelvoudig met rugtassen en schoenen van bootvluchtelingen.

Er is al eens eerder een dode vluchteling aangespoeld op Texel. In oktober 2014 probeerde de Syrische Mouaz al-Balkhi met een kameraad al zwemmend het Kanaal over te steken. Ze verdronken. In Noorwegen spoelde het lichaam aan van zijn vriend aan en Al Balkhi kwam met zijn wetsuit op het Noord-Hollandse waddeneiland terecht. Dankzij twee Noorse journalisten is zijn identiteit uiteindelijk bekend geworden. Hij ligt begraven op Texel. 'Overleden op weg naar Engeland' staat op het graf in Den Burg. En een stukje verderop liggen sinds kort ook de menselijke resten die recent aanspoelden op Texel. Daarbij staat nog geen bordje met een naam of een sterfdatum. Mogelijk biedt het nieuwe isotopenonderzoek uitsluitsel over de regio waar de aangespoelde mannen vandaan komen. Op basis daarvan kan er dan eventueel weer DNA worden vergeleken met databases daar. Tekst gaat door onder de foto.

