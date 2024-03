Op die manier denkt ze dat het verhaal in de podcast heel tastbaar is gemaakt. "Een onderwerp, dat in eerste instantie misschien ver weg voelde, kwam mede de authenticiteit en humor van Marco bij veel mensen binnen."

De journalist reisde de spulletjes die op de boot lagen achterna. "Ineens stond ik tussen de zeiknatte tentjes in een vluchtelingenkamp in Noord-Frankrijk. Het heeft veel indruk op mij gemaakt", vertelt ze. "Ik heb van dichtbij gezien hoe mensen op de vlucht leven en wat er daar voor problemen zijn."

Ayman uit Soedan

Eén jongen is Maaike in het bijzonder bijgebleven, de 16-jarige Ayman uit Soedan. "Hij had als tiener al ontzettend veel meegemaakt in zijn thuisland, Libië en Spanje. En al meerdere pogingen gedaan om de overkant te halen."

Je hoort hem vertellen in de podcast dat hij het blijft proberen, elke dag. "We hebben tijdje via Whatsapp contact gehouden toen ik weer terug naar Nederland was. En ik weet dat hij Engeland levend heeft gehaald."

Maar sindsdien komen de berichtjes Maaike niet meer bij de jongen aan. "Er is heel veel aan de hand in Engeland. Niet alle mensen krijgen daar een eerlijk proces, worden goed behandeld. Ik vraag mij nog regelmatig af hoe het nu met hem gaat."

Ook denkt Maaike terug aan de lichaamsdelen die eind vorig jaar, net na de publicatie van de podcast, aanspoelden op Texel. De mannen waren waarschijnlijk op de vlucht en onderweg naar Engeland toen het misging.

"De voet en het onderlichaam zijn nog niet geïdentificeerd, maar wel begraven op Texel. Ik heb het graf bezocht en ben in contact met hulporganisaties over verdronken vluchtelingen. Ik stel me zo voor dat er allemaal families zijn die niet weten dat het lichaam van hun dierbare in Noord-Holland liggen."

Uitreiking

De Luistervink gaat naar de beste audioproductie van 2023. Op 11 april worden de Regiohelden Awards uitgereikt in poppodium De Neushoorn in Leeuwarden, tijdens het Regiohelden Festival. Hoopt Maaike dat ze prijs in ontvangst mag nemen? "Het zou een ongelofelijke bekroning zijn op het werk van ons team, bovendien op het eerste grote podcastproject van NH. Dus ja, natuurlijk hoop ik dat we winnen, ook voor alle aangespoelde verhalen die nog niet zijn verteld."