Luister de eerste 2 afleveringen van De Egmondse vluchtelingenboot

In de podcastserie De Egmondse vluchtelingenboot raakt journalist Maaike Polder in de ban van een groene rubberboot. Die spoelt in oktober 2022 aan in het Noord-Hollandse kustdorp. Van de lokale strandvonder Marco krijgt ze de vele persoonlijke bezittingen die nog op de boot lagen. Wie zaten er op en wat is er met ze gebeurd? Luister nu naar De Egmondse vluchtelingenboot.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De eerste twee afleveringen van de podcast zijn vanaf nu te beluisteren. De volgende vier verschijnen komende weken, met op elke dinsdag een nieuwe aflevering. Je vindt de afleveringen op Spotify, Podimo, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn en op de app van NH. Vergeet niet om de podcast toe te voegen aan je favorietenlijst. Zo krijg je een melding zodra er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd.

Aflevering 1: De vondst

Het begint te schemeren buiten, als op deze herfstavond bij de redders van de KNRM de pieper gaat. Er is een boot gezien in de golven van de Noordzee. Schipper Werner Visser gaat met zijn team het water op en vertelt aan NH-journalist Maaike Polder wat ze aantreffen. De rubberboot is namelijk niet leeg.

Aflevering 2: De code

De boot is in handen van de Egmondse strandvonder Marco en ligt in zijn loods. Maaike gaat kijken en ziet mysterieuze witte cijfers op de zijkant. Wat betekenen die? Wat zeggen die over waar de boot vandaan komt? Voor antwoorden gaat ze naar het Kustwachtcentrum in Den Helder.