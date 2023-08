LIVE NH Sport: seizoensopening eredivisie mét FC Volendam op NH Radio

Na alle weken van voorbereidingen gaat de bal vanavond eindelijk weer rollen. FC Volendam opent het nieuwe eredivisieseizoen tegen Vitesse. Bij winst mag Het Nieuwe Oranje zich voor het eerst in 29 jaar de trotse koploper in de eredivisie noemen. Hoe het FC Volendam vergaat, hoor je vanavond live op de radio bij NH Sport.

De fanatieke aanhang van FC Volendam maakt sfeer voor de wedstrijd - Pro Shots

Sinds 3 juli is de ploeg van Matthias Kohler in voorbereiding om toe te werken naar deze wedstrijd. De pas 32-jarige hoofdtrainer zal in het vissersdorp zijn officiële debuut als hoofdtrainer van FC Volendam maken. Daarmee is hij dit seizoen de jongste trainer in de eredivisie en zelfs de tweede jongste eredivisietrainer van deze eeuw. Alleen Robert Maaskant was in 2001 jonger toen hij aan het roer stond bij RBC Roosendaal. Tekst loopt door onder de tweet.

Vorig seizoen hield Volendam vier punten over aan de twee ontmoetingen tegen de Arnhemmers. In de Gelredome bleef het in een oersaaie wedstrijd steken op een 1-1 gelijkspel. In februari pakte Volendam de volle buit dankzij twee treffers van Daryl van Mieghem. Vanaf die speelronde stond Volendam voor het eerst boven de degradatiestreep in de eredivisie. Het is maar de vraag hoe lang Kohler nog over Van Mieghem zou kunnen beschikken. De vleugelaanvaller lijkt naar ADO Den Haag te vertrekken en daarmee de ontevreden Henk Veerman te volgen. Soap rondom Eiting Daarnaast houdt de transfersoap rondom Carel Eiting maar aan. Het contract van Eiting werd verlengd, vervolgens leek hij naar FC Twente te verkassen, maar Volendam laat hem niet zomaar gaan. Eiting sluit op zijn beurt een arbitragezaak dan ook niet uit. Hij verschijnt vanavond in ieder geval wel aan de aftrap. Tekst loopt door onder het lees-ookje.

Als Eiting vertrekt, is hij al de zoveelste speler die het vissersdorp verlaat. Walid Ould-Chikh vertrok op huurbasis naar Roda JC. Daarnaast nam Volendam afscheid van huurlingen Franco Antonucci, Filip Stankovic en Gaetano Oristanio. Daarvoor in de plaats kwam wel een aantal nieuwelingen. Garang Kuol wordt gehuurd van Newcastle United en doelman Mio Backhaus komt voor één seizoen over van Werder Bremen. Koppositie Mocht Volendam de wedstrijd winnen, dan gaat het aan kop in de eredivisie. Iets dat heel bijzonder genoemd mag worden, want de laatste keer dat Volendam de ranglijst aanvoerde, was op 30 augustus 1994. Toen boekte het in de eerste speelronde een 3-0 zege op Go Ahead Eagles. De wedstrijd FC Volendam - Vitesse begint om 20.00 uur aan de Dijk. Op NH Radio mis je niets van de wedstrijd. De commentatoren zijn Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden. De uitzending begint om 19.00 uur met presentator Robbert van den Heuvel. De sidekick van dienst is verslaggever Milton Pus. Uiteraard hebben we ook aandacht voor FC Groningen - Jong Ajax. Telstar en Jong AZ zijn allebei nog vrij op vrijdag, zij spelen maandagavond. De Witte Leeuwen maakten wel de komst van Devon Koswal bekend.