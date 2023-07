Henk Veerman vertrekt naar ADO Den Haag: "Hopelijk schiet hij daar veel ballen erin"

Bij ADO Den Haag is Veerman de opvolger van Thomas Verheydt, die naar het Turkse Corum FK vertrok. In eerste instantie wilde ADO Veerman kopen van FC Volendam. Dit bleek echter geen optie en dus zijn beide ploegen overeengekomen tot een huurdeal. Het contract van Veerman in Volendam loopt nog tot de zomer van 2025.

FC Volendam-verdediger Damon Mirani hoopt dat Henk Veerman bij ADO Den Haag zijn oude vorm weer gaat hervinden. "Ik hoop dat Henk er heel veel ballen in gaat schieten. Het was misschien hier niet gegaan zoals hij gehoopt had. Hij is natuurlijk heel begaan met de club en het dorp. Daarom gun ik hem veel goals en minuten. Hopelijk gaat hij het goed doen bij ADO."

Ook FC Volendam-trainer Matthias Kohler wenst Veerman veel succes toe in Zuid-Holland. "Henk is puur Volendams. Ik zei al dat zijn bloed oranje is. Hij blijft een gezicht van de club". aldus Kohler.

Nieuwe spits

Tegenover het vertrek van Veerman lijkt de komst te staan van Garang Kuol. De international van Australië staat onder contract bij Newcastle United en zal voor een jaar worden verhuurd aan FC Volendam. Daarnaast is de ploeg van trainer Matthias Kohler ook dicht bij het huren van Chelsea-talent Tino Anjorin.