Na 'ziekteverlof' keert Carel Eiting terug op trainingsveld FC Volendam

Eiting is na drie dagen afwezigheid weer begonnen met trainen. Het is nog niet duidelijk of er een oplossing is gevonden over de transferkwestie. De aanvoerder had volgens De Telegraaf een gelimiteerde transfersom ongeveer 400.000 euro in zijn oude contract staan. FC Twente bood dat bedrag, maar Volendam was niet tevreden en verlengde de verbintenis met Eiting tot medio 2025. Het is onduidelijk of er in het nieuwe contract een gelimiteerde transfersom is opgenomen.