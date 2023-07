FC Volendam zonder Carel Eiting ten onder tegen Kortrijk

De oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk is verloren door FC Volendam. Het werd in Kortrijk 2-1 voor de Belgische tegenstander. De Palingboeren kwamen nog wel op voorsprong, maar delfden uiteindelijk het onderspit.

Hij had even later ook de tweede goal op zijn schoen, maar ditmaal ging zijn inzet voor het doel langs. Dylan Mbayo zorgde na 22 minuten voor de gelijkmaker. Bilal Ould-Chikh vond Lequincio Zeefuik en de aanvaller schoot uit kansrijke positie hoog over.

Zonder de ‘zieke’ aanvoerder Carel Eiting kwam FC Volendam in de openingsfase goed weg. Doelman Mio Backhaus leverde de bal pardoes in bij Bilal Messaoudi, maar de aanvaller schoot naast. Volendam was in de daaropvolgende aanval wel trefzeker. Derry John Murkin ging onderuit in het strafschopgebied en Robert Mühren schoot de penalty raak: 0-1.

Matthias Kohler voerde in de rust vier wissels door aan Volendamse zijde. Eén van die wijzigingen was Billy van Duijl. De jonge verdediger probeerde het van afstand en schoot vol op de keeper. Kortrijk schrok wakker en werd gevaarlijk via Mbayo. In tegenstelling tot de eerste helft schoot hij ditmaal hoog over het doel.

Belgische voorsprong

FC Volendam kreeg vervolgens twee kansen kort achter elkaar. Eerst schoot Ezechiel Fiemawhle via een verdediger naast en Van Duijl kopte net over uit de hoekschop. Het waren echter de Belgen, die in de slotfase op voorsprong kwamen. Massimo Bruno tikte de bal bij de eerste paal binnen: 2-1. Backhaus had een goede redding op een goed schot van Dion de Neve. Nadat een vrije trap van Achraf Douiri ook naast ging, eindigde het in 2-1.

Over precies een week oefent Volendam in eigen huis tegen PAS Lamia. De aftrap is 15.30 uur.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Payne (Plat/60), Mirani, Benamar (Van Duijl/46), Murkin (Douiri/74); Ould-Chikh (Fiemawhle/60), Twigt (Douiri/46, El Kadiri/60)), Nazih (Klomp/54), Johnson (Bijnoe/46); Mühren (Gustavo/60), Zeefuik (Veerman/46)