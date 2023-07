Eerste kennismaking met Mio Backhaus, de nieuwe keeper van FC Volendam

Hij moet Filip Stankovic doen vergeten onder de lat bij FC Volendam. Mio Backhaus is de nieuwe talentvolle keeper van Het Nieuwe Oranje. Opnieuw een huurling van een internationale grote club. Wie is de nieuwe sluitpost van FC Volendam?

Backhaus is pas 19 jaar en wordt voor één seizoen gehuurd van Werder Bremen. Bij de Duitse club doorliep hij de jeugdopleiding, maar tot een doorbraak in het eerste kwam het nog niet voor de 1,94 meter lange doelman. Vorige week streek hij neer in Volendam en ging hij meteen mee op trainingskamp naar Renesse. "Ik heb Wim, de legend, al ontmoet. De club heeft een mooie traditie en het is een leuk dorp", zegt Backhaus, die voordat hij tekende twee keer op bezoek was in het vissersdorp.

"Ik ben geen tweede Stankovic, maar ik ben Mio Backhaus en I do it my way" FC Volendam-keeper Mio Backhaus

De Duitser heeft te maken met een behoorlijke erfenis die Filip Stankovic vorig jaar achterliet. De huurling van Internazionale kende een geweldig seizoen en bezorgde Volendam meerdere keren punten met uitstekende reddingen. "Ik heb video's gezien en daarin zag ik dat Stankovic een hele goede keeper is. Ik moet mezelf op mijn eigen manier bewijzen. Ik ben geen tweede Stankovic, maar ik ben Mio Backhaus en I do it my way", aldus de nieuweling. "Voor mij is het belangrijkste dat er geen bal in gaat", zegt Backhaus over zijn specialiteiten. "Dat is ook mijn sterkte. Verder kan ik aardig meevoetballen. Ik ben geen gewone keeper, want ik kan wel wat meer." Tekst loopt door onder de video.

