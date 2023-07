FC Volendam scoort zes keer in eerste wedstrijd onder nieuwe coach Kohler

Op bezoek in het Overijsselse Wierden liet nieuwbakken trainer Matthias Kohler de net aangetrokken doelman Mio Backhaus vanaf het eerste fluitsignaal spelen. In de punt van de aanval mocht Lequincio Zeefuik het proberen. Opvallend afwezige was Carel Eiting. De aanvoerder van Volendam kampt met een blessure.

Op het warme kunstgrasveld bleek logischerwijs FC Volendam de betere ploeg tegen een stug verdedigend SVZW. De tegenstander, die uitkomt in de zaterdag hoofdklasse, kreeg in de eerste helft maar één doelpunt tegen. Deze kwam van de voet van Ibrahim El Kadiri. De rappe buitenspeler wipte de bal over de doelman heen en kon vervolgens scoren in het lege doel.

Werken aan zelfvertrouwen

In de tweede helft stelde Kohler vrijwel een heel andere elftal op. Enkel Damon Mirani mocht blijven staan. In het tweede bedrijf werd er aan het zelfvertrouwen gewerkt door te scoren. Vlak na rust was het eerst Jong FC Volendam-speler Ezechiel Fiemawhle die raak schoot. Vervolgens waren het Robert Muhren (kopbal), Henk Veerman (kopbal), Darius Johnson (schot) en Imran Nazih (lob) die het totaal naar zes brachten. Maarten Jansen zorgde nog voor een eretreffer namens de thuisploeg en bepaalde zo de eindstand op 6-1.

FC Volendam vertrekt maandag naar Renesse voor een trainingskamp. Op zaterdag 16 juli staat de volgende oefenwedstrijd op het programma. In Alkmaar speelt FC Volendam dan tegen het Belgische KAA Gent.