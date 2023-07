Schitterende goal jongeling Fiemawhle komt te laat voor FC Volendam

Ter afsluiting van een trainingskamp in Zeeland oefende FC Volendam zaterdagmiddag tegen het Belgische KAA Gent. De oefenwedstrijd op het complex van Alkmaarsche Boys eindigde in 2-1. Een prachtig doelpunt van Ezechiel Fiemawhle in de slotfase bleek niet voldoende.

Cuypers was de maker van de openingstreffer. Andrew Hjulsager verdubbelde vlak voor rust de voorsprong: 2-0. Daarvoor had Lequincio Zeefuik de bal voor het inkoppen, maar de jonge spits faalde. Een schitterende volley van Eiting werd ook ternauwernood over het doel getikt.

Carel Eiting maakte zijn rentree in de basis tegen Gent. De aanvoerder van Volendam ontbrak in de doelpuntrijke eerste oefenwedstrijd tegen SVZW (6-1 zege) wegens een blessure. De eerste kans was voor de Oranjehemden, Bilal Ould-Chikh legde de bal panklaar voor Darius Johnson. De buitenspeler raakte de bal verkeerd en scoorde niet. Dat deden de bezoekers uit Gent na twee gemiste kansen van Tsuyoshi Watanabe en Hugo Cuypers wél.

Mio Backhaus, die opnieuw de voorkeur kreeg onder de lat van Matthias Kohler, redde prachtig op een boogballetje van Cuypers. Hij ging hierna naar de kant voor Barry Lauwers. Via Calvin Twigt (vrije trap over) en Billy van Duijl (handen van de keeper) drong Volendam na de rust iets meer aan. De Palingboeren kwamen in de slotfase echter goed weg, nadat Goodluck Igbokwe Lauwers omspeelde en over schoot. Het geluk was nog niet voorbij, want Matias Fernandez Pardo schoot op de paal naast Lauwers.

Prachtige goal

De Volendammers bewaarden het hoogtepunt voor het laatst. Ezechiel Fiemawhle werd diep gestuurd, kapte zijn man uit en krulde de bal op fenomenale wijze in de kruising: 2-1. De spanning in de wedstrijd was daardoor helemaal terug in de slotfase. Zo had Daryl van Mieghem de gelijkmaker nog op zijn schoen. Hij schoot echter in de handen van de doelman, waardoor KAA Gent met de winst terug naar België ging.

Het Belgische Kortrijk is volgende week zaterdag (22 juli) de volgende sparringspartner van FC Volendam. De aftrap is 15.00 uur en de plaats Kortrijk.

Opstelling FC Volendam (eerste helft): Backhaus; Payne, Benamar, Mbuyamba, Murkin; Ould-Chikh, Klomp, Eiting, Johnson; Mühren, Zeefuik

Opstelling FC Volendam (tweede helft): Backhaus (Lauwers/60), De Haan, Mirani, Van Duijl, Murkin (Bijnoe/60); Klomp (Twigt/60), Tol, Gustavo; Van Mieghem, Veerman, Fiemawhle