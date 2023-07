BE1 NFA uit Litouwen is de nieuwe club van Jong FC Volendam-speler Tayrell Wouter

Tayrell Wouter kiest voor een avontuur in de Baltische staten. De 20-jarige aanvaller van FC Volendam gaat voetballen op het tweede niveau in Litouwen. Zijn nieuwe club heet E1 National Football Academy (BE1 NFA) uit de stad Kaunas.

Wouter speelde sinds 2021 bij FC Volendam. Tot een definitieve doorbraak in het eerste kwam het niet, waardoor hij zijn wedstrijden bij Jong FC Volendam in de tweede divisie speelde. Door zijn prestaties kreeg hij wel een profcontract bij Het Nieuwe Oranje.

In totaal speelde Wouter 52 wedstrijden in de tweede divisie. Daarin maakte hij zestien doelpunten. Eerder speelde hij voor De Volewijckers, FC Utrecht, FC Twente en Go Ahead Eagles.

Verdachte

Vorige zomer was Wouter verdachte van zware mishandeling in een nachtclub in Amsterdam. Hij werd vervolgens door de club geschorst. De voetballer meldde zich in oktober bij de politie nadat er beelden op tv waren uitgezonden. Volgens FC Volendam was op de beelden te zien dat Wouter de ruzieënde mensen uit elkaar probeerde te halen. Op 22 oktober werd de schorsing opgeheven.