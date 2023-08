FC Volendam verrast en huurt WK-ganger Garang Kuol van Newcastle United

De in Soedan geboren Kuol speelde ook al vijf interlands voor Australië. In een oefenduel tegen Ecuador wist hij tot op heden zijn enige interlanddoelpunt te maken. Afgelopen winter maakte de snelle aanvaller deel uit van de WK-selectie van zijn land. Met Australië werd hij in Qatar uiteindelijk in de achtste finale uitgeschakeld door de latere winnaar: het Argentinië van Lionel Messi.

Kuol staat sinds een half jaar onder contract bij Newcastle United. De Engelse Premier League-club nam hem over van het Australische Central Coast Mariniers. In Australië maakte hij als jong talent veel indruk en verdiende zo een transfer naar Newcastle United. Direct na zijn komst in Engeland werd hij voor een half jaar verhuurd aan Heart of Midlothian om te wennen aan het Europese voetbal. Bij de Schotse club kwam hij uiteindelijk tot 8 wedstrijden en scoorde hij hierin één keer.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is verheugd met de komst van de multifunctionele aanvaller. "Garang stond al langer hoog op onze lijst, en nu was het moment dat we een goede oplossing konden vinden met Newcastle. Hij is een zeer getalenteerde aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan en dingen toe kan voegen aan ons spel. Vooral zijn diepgang en directheid naar de goal zijn wapens die wij goed kunnen gebruiken."

Kuol is na doelman Mio Backhaus de tweede versterking voor FC Volendam deze zomer. Aanstaande vrijdag opent de ploeg van Matthias Kohler het eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Of Kuol vrijdag al kan spelen is nog maar de vraag. De nieuwste aanwinst van FC Volendam is nog in afwachting van zijn werkvergunning.