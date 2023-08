FC Volendam tankt vertrouwen met sterke generale repetitie bij Heracles Almelo

Bij FC Volendam begon de door FC Twente begeerde Carel Eiting in de basis. Ook Xavier Mbuyamba begon vanaf het eerste fluitsignaal. De centrale verdediger geniet de interesse van het Italiaanse Sampdoria en vormde het hart van de defensie met Brian Plat en Damon Mirani.

De toeschouwers in Almelo zagen met name in het eerste half uur een sterk FC Volendam. De ploeg van Matthias Kohler kwam dankzij een intikker van Robert Mühren op een verdiende voorsprong. De spits was attent bij een afstandsschot van Bilal Ould-Chikh.

Schieten van afstand

Vlak na het eerste half uur kwam FC Volendam op 2-0. Wederom werd er gescoord uit een rebound. Een afstandsschot van Derry John Murkin werd niet goed verwerkt door de doelman en Eiting kon met het hoofd scoren. Vlak voor de rust maakte Heracles de aansluitingstreffer. De in De Rijp geboren spits Jizz Hornkamp werd weggestuurd en faalde niet in de afronding.

