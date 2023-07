Samenvatting: FC Volendam sluit open dag af met winst op Griekse PAS Lamia

Voor de rust viel er helaas weinig te genieten voor de toeschouwers. PAS Lamia, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde in de hoogste Griekse voetbaldivisie, moest vooral verdedigen en kwam maar sporadische toe aan een aanval. FC Volendam daarentegen had zelf ook moeite met mogelijkheden creëren. Pas in de laatste minuut voor de pauze zag de goed gevulde Jaap Jonk-tribune de eerste echte grote kans voor de thuisploeg. Benaissa Benamar kreeg de bal op een presenteerblaadje van Calvin Twigt, maar de verdediger zag zijn inzet van de lijn worden gekeerd. Zodoende bleef het halverwege 0-0.

Bij Volendam stond Henk Veerman wel op het wedstrijdformulier, maar de spits zou niet in actie komen. Veerman staat op het punt om uitgeleend te gaan worden aan ADO Den Haag . Wel was er een basisplaats voor onder andere Carel Eiting en Xavier Mbuyamba. Beide sterkhouders worden nadrukkelijk genoemd bij respectievelijk FC Twente en Sampdoria.

Na de rust ging de Griekse opponent zichzelf nog nadrukkelijk ingraven voor de eigen zestien. Volendam drong aan, maar het ontbrak vaak aan de kwaliteit van de laatste pass. Uiteindelijk kregen de Palingboeren wel nog loon na werken door in de 75e minuut te scoren. Ezechiel Fiemawhle was het eindstation van een vliegensvlugge counter.

In de laatste minuut deed invaller Lequincio Zeefuik ook nog een duit in het zakje. De talentvolle spits tikte in de laatste minuut uit een scrimmage de bal in het doel en zorgde zo voor de 2-0 eindstand.