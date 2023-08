Zonder Carel Eiting speelt FC Volendam gelijk in oefenduel tegen Alanyaspor

Via Robert Mühren kwam FC Volendam in de elfde minuut op voorsprong. Hij kopte een corner binnen. Daarna kopte de spits nog op de paal en werd een inzet van Mühren van de lijn gehaald, maar het bleef 1-0. De Noord-Hollanders domineerden in de eerste helft, maar Alanyaspor kwam via een penalty toch langszij. Efecen Karaca schoot namens de Turken raak.

Doorwisselen

Nog voor de rust werd er flink doorgewisseld door trainer Matthias Kohler. Dat kwam het spel van de Volendammers niet ten goede. Op het veld van Alkmaarsche Boys nam Alanyaspor het initiatief over, maar doelpunten vielen er niet meer.

Zaterdag staat het laatste oefenduel van de Volendammers op het programma. Dan speelt FC Volendam in Almelo tegen Heracles.

Opstelling FC Volendam: Lauwers, Plat, Mirani, Murkin, Ould-Chikh, Nazih, Twigt, Mühren, Payne, Mbuyamba, Johnson