FC Volendam houdt kaken op elkaar over transfers: "Jasper is geen afhaalchinees"

Zowel technisch directeur Jasper van Leeuwen als hoofdtrainer Matthias Kohler laten vrijwel niets los als het gaat over de perikelen op de transfermarkt. "Ik ga daar niets over zeggen. Dat houden we intern. Daarmee creëer ik verkeerde verwachtingen", reageert Kohler op de vraag over eventuele gewenste versterkingen. "Jasper (van Leeuwen, red.) is geen afhaalchinees. Zo werkt het natuurlijk niet. We zijn continu in uitwisseling met elkaar. Dan gaat het vooral over de kracht van het team."