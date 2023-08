Bezorgde Volendam-fans smeken dat aanvoerder Carel Eiting blijft: "Anders heel magertjes"

FC Volendam trapt vanavond het nieuwe voetbaljaar af. In eigen huis ontvangt de trots uit het vissersdorp Vitesse. Met drie fanatieke supporters kijken we vooruit naar aankomend seizoen. "Ik maak me wel een beetje zorgen."

Aanvoerder FC Volendam Carel Eiting op de foto met fan - PRO SHOTS / Shane Winsser

"Allereerst heb ik veel zin in het nieuwe seizoen", vertelt een enthousiaste Carlo Dop. Al is het vertrouwen niet heel hoog bij de 53-jarige supporter van FC Volendam. "Het wordt dit seizoen gewoon punten sprokkelen en hopen dat je drie ploegen onder je weet te houden." Meer optimisme is erbij Mick Smits. De fan uit De Rijp zit vanavond vol goede in z'n nieuwe Volendam shirt op de tribune. " Na de fantastische tweede seizoenshelft van voor de zomer is alles mogelijk. Ik hoop echt dat ze die lijn doortrekken, al zorgt het eventuele vertrek van Carel Eiting wel voor onrust."

Twijfels "Ik merk dat veel supporters best wel negatief zijn", vertelt Melissa Tol. "In het dorp zijn er veel twijfels over deze selectie. Toch probeer ik positief te blijven, al besef ik wel dat er nog wel wat bij moet komen." Tot nu toe versterkte FC Volendam zich met twee zeer jonge spelers. Zo wordt de 18-jarige spits Garang Kual gehuurd van Newcastle United en komt ook doelman Mio Backhaus (19 jaar) op huurbasis over van Werder Bremen. Tol: "Die nieuwe keeper deed het goed in de voorbereiding." Tekst loopt door onder de foto.

Supporter Melissa Tol op de tribune van FC Volendam - FC Volendam

Twee nieuwe spelers erbij, maar er vertrokken de afgelopen weken ook een paar steunpilaren zoals Gaetano Oristanio, Filip Stankovic, Francesco Antonucci, Henk Veerman en Florent Sanchez. "Het punt is dat Volendam elk seizoen veel spelers huurt", analyseert Smits het selectiebeleid van zijn club. "Dat betekent dat je elk jaar weer opnieuw moet bouwen aan een team." Versterkingen "Ik geloof als er versterkingen bijkomen dat we wel kunnen aanhaken bij de middenmoot", is de verwachting van de Volendamse Tol. De transfermarkt is nog open tot het einde van deze maand. En met de zeven miljoen euro van Micky van den Ven is het wat makkelijker shoppen voor technisch directeur Jasper van Leeuwen. "We hebben nog een nieuwe aanvallende middenvelder nodig, want er is nog geen opvolger gekomen voor Oristanio. En een extra verdediger kan ook geen kwaad." Tekst loopt door onder de video.

Samenvatting: FC Volendam - PAS Lamia - NH Sport/Frank van der Meijden

Verder is het te hopen voor FC Volendam dat aanvoerder Carel Eiting en Xavier Mbuyamba de club trouw blijven. Dop: "Anders is het wel heel magertjes zonder deze twee." Aan beide spelers wordt flink getrokken, maar de verwachting is wel dat ze vanavond aan de aftrap staan. "Als FC Twente de aankomende tijd goed draait dan neemt de interesse in Eiting wellicht af." "Ik hoop echt dat Eiting blijft", is ook de wens van Smits, maar de 24-jarige supporter snapt een eventueel vertrek. "Hij wil natuurlijk met FC Twente Europa in en als speler wil je altijd meer en hoger spelen. Dat vind ik logisch." Tekst loopt door onder de foto.

Kohler Tot slot nog de nieuwe hoofdtrainer. Matthias Kohler heeft het dit jaar voor het zeggen bij de nummer van vorig seizoen. Iets dat veel supporters niet zagen aankomen. "Ik was verrast", laat Dop weten. De supporter uit Schellingwoude weet nog niet zo goed wat hij van de 32-jarige oefenmeester vindt. "Hij komt sympathiek over, maar ook iets te theoretisch als je het mij vraagt. Toch is het voor supporters vaak moeilijk beoordelen of iemand een goede trainer is." " Het is niet z’n eerste seizoen op de bank bij Volendam", aldus een goed ingevoerde Smits. "En ik verwacht dat Wim Jonk op de achtergrond nog veel helpt." Iets dat Tol ook ziet gebeuren. "Ik denk dat Kohler niet veel gaat veranderen en gewoon de lijn doortrekt van Jonk." Tekst loopt door onder de foto.

FC Volendam-fan Mick Smits (l) met z'n broer (r) - Selfie Mick Smits

