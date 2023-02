Herboren FC Volendam wint dankzij goudhaantje Daryl van Mieghem van Vitesse

FC Volendam heeft in de strijd tegen degradatie een knappe overwinning geboekt. In eigen stadion won de ploeg van trainer Wim Jonk met 2-0 van Vitesse dankzij twee doelpunten van Daryl van Mieghem. FC Volendam klimt daardoor naar de veertiende plaats in de eredivisie staan.

Vitesse speelde met rouwbanden, omdat oud-speler Atsu bij de aardbeving in Turkije om het leven was gekomen.

Afgelopen week kampte trainer Wim Jonk met een aantal afwezigen op de training. Op keeper Filip Stankovic en aanvallers Robert Mühren en Bilal Ould-Chikh kon Jonk geen beroep doen. Daardoor maakte Barry Lauwers zijn eredivisiedebuut onder de lat en keerde Daryl van Mieghem terug in de basis.

Daar stond de (tijdelijke) terugkeer van Gaetano Oristanio tegenover, Aangezien het beroep tegen zijn schorsing van vijf wedstrijden nog loopt, kon hij gewoon in de basis beginnen. Opvallend was ook dat voormalig aanvoerder Damon Mirani op de bank begon.

Van Mieghem goud waard

De eerste kans van de wedstrijd was voor Vitesse: Xavier Mbuyamba leverde de bal knullig in waardoor Bartosz Bialek de hoek voor het uitzoeken had. De Pool schoot echter naast. In de twaalfde minuut kwam de thuisploeg op 1-0. Franco Antonucci trok de bal vanaf links voor en Van Mieghem schoot via een Vitesse-verdediger raak. In de weinig spectaculaire eerste helft viel nog één grote kans te noteren: Van Mieghem veroverde de bal waarna hij Oristanio in stelling bracht. De Italiaan kreeg de bal van dichtbij niet langs doelman Kjell Scherpen.

In de tweede helft waren beide ploegen erg slordig aan de bal. Volendam had dan ook weinig te vrezen voor de bezoekers. Met Henk Veerman als invaller binnen de lijnen kreeg de thuisploeg was gif in de ploeg. Het zorgde voor een opwelling die in de 68e minuut tot de 2-0 leidde. De ingeschoven verdediger Josh Flint ging de combinatie aan met Veerman, trok de bal voor waarna Van Mieghem op de juiste plek stond om zijn tweede van de middag te maken. Voor de aanvaller was het de eerste keer in zijn carrière dat hij twee keer in één eredivisiewedstrijd scoort.

Op de ranglijst klimt Volendam naar de veertiende plek met 20 punten uit 22 wedstrijden. Volgende week wacht voor Volendam de ontmoeting met NEC. Op zaterdagavond wordt in De Goffert om 21.00 uur afgetrapt.