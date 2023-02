Stankovic, Mbuyamba en Ould-Chikh twijfelgevallen bij FC Volendam

FC Volendam zit verwikkeld in een enorme bestuurscrisis, maar speelt zaterdag gewoon de wedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers zitten net als Het Oranje Oranje in een sterke fase na de winterstop. Trainer Wim Jonk verwacht een interessante wedstrijd. "Een geduchte tegenstander."

Het is voor Jonk nog onduidelijk over welke spelers hij allemaal kan beschikken. Op de donderdagtraining ontbraken namelijk een aantal dragende krachten bij de Volendammers. Doelman Filip Stankovic, verdediger Xavier Mbuyamba en Bilal Ould-Chikh stonden allemaal niet op het veld vanwege 'kleine klachtjes'. "Zij hebben wat lichte klachten. De één bleef binnen, de ander zijn eigen programma en de ander was niet helemaal lekker", aldus Jonk.

Over het meespelen van Gaetano Oristanio weet Jonk ook nog niet wat er mogelijk is. De club is in beroep gegaan tegen de schorsing van vijf wedstrijden. Daardoor kan de 20-jarige Italiaanse middenvelder tegen Vitesse mogelijk spelen. Oristanio heeft namelijk al één wedstrijd van zijn straf uitgezeten en als de behandeling na het weekend plaatsvindt, is hij er tegen Vitesse bij.