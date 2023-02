Systeemverandering bezorgt Van Mieghem frustrerende periode bij FC Volendam

Vanaf de bank zag Daryl van Mieghem zijn ploeg de wedstrijd weggeven in vijf minuten tijd. FC Volendam keek halverwege de eerste helft al tegen een 3-0 achterstand aan tegen FC Twente. Van Mieghem viel pas diep in de tweede helft in.

Daryl van Mieghem zag vanaf de bank dat zijn ploeg weinig te vertellen had tegen FC Twente - NH Nieuws

"Je hoopt dat je kan invallen en iets kan bijdragen", vertelt Daryl van Mieghem na de kansloze 3-0 nederlaag tegen FC Twente. "Dat was nu niet het geval, want toen ik inviel, probeerde ik de schade te beperken." sv Marken 2 Trainer Wim Jonk zag dat zijn ploeg nog wel vrij aardig begon in Enschede. Alleen verdedigde zijn ploeg een korte periode zeer matig, waardoor er al vroeg in de wedstrijd weinig meer te halen viel. "Al heeft dat ook te maken met de kracht van FC Twente, dit is geen sv Marken 2." Tekst loopt door onder de video.

Trainer Wim Jonk zag slechts kleine kansjes voor zijn ploeg - NH Nieuws

Waar de Volendammers tegen topploegen als Ajax en AZ verdienstelijke gelijk speelden, was daar nu geen sprake van. "Het verschil is dat je het toen langer vol hield", analyseert Jonk in de catacomben van de Grolsch Veste. "Frustrerend" Toch doet FC Volendam het uitstekend in 2023. Al elf punten pakten de mannen van Jonk sinds de winterstop. Dat heeft onder meer te maken met een verandering van systeem. De Palingboeren bouwden wat meer zekerheid in. Een extra verdediger en een aanvaller eraf. Dat is vooral ten koste gegaan van Daryl van Mieghem. De buitenspeler uit Amstelveen staat sindsdien niet meer in de basis. "Daar kunnen we kort of lang over zijn, maar dit is heel frustrerend." Tekst loopt door onder de video.

Daryl van Mieghem baalt van zijn plek op de bank - NH Nieuws

Een kwartier voor tijd voor Van Mieghem in de ploeg. Veel meer dan verdedigen zat er niet in voor de 33-jarige aanvaller. FC Twente heerste volledig in eigen huis. Hopelijk volgende week zaterdag meer geluk voor FC Volendam en Van Mieghem. "Ik denk dat ik van waarde kan zijn voor deze ploeg." In Volendam is dan Vitesse de tegenstander.

Lees ook Kansloze middag FC Volendam op bezoek bij FC Twente