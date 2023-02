Kansloze middag FC Volendam op bezoek bij FC Twente

FC Volendam was bezig aan een goede opmars in 2023. Die is hardhandig ten einde gekomen op bezoek bij FC Twente. De Tukkers wonnen met 3-0 door goals van Joshua Brenet, Vaclav Cerny en Mees Hilgers.

FC Volendam kende voor de uitwedstrijd tegen FC Twente dus een goed begin van 2023 en ging met vertrouwen naar Enschede. Die hoop kon binnen twintig minuten in de prullenbak. De eerste grote kans voor Twente, een schot van Anass Salah-Eddine ging nog naast. Daarna ging het hard in Enschede. Joshua Brenet scoorde een goed doelpunt na een splijtende pass van Robin Pröpper: 0-1.

Een minuut later lag de bal opnieuw in het net. Ditmaal kon Vaclav Cerny afmaken na gepruts in de verdediging van Volendam: 2-0. De avond werd nog iets pijnlijker, nadat Mees Hilgers 3-0 scoorde. Het leek even zelfs 4-0 te worden, maar Ricky van Wolfswinkel stond buitenspel in de aanloop. De bezoekers werden tweemaal gevaarlijk via Robert Mühren. De spits van Volendam had alleen het vizier niet op scherp.

