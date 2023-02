Schorsing Oristanio valt zwaarder uit, FC Volendam overweegt beroep

De straf voor de rode kaart van FC Volendam-speler Gaetano Oristanio is na behandeling door de tuchtcommissie verzwaard. De middenvelder mag de eerstvolgende vijf wedstrijden niet spelen. Het oorspronkelijke voorstel was vijf wedstrijden schorsing, waarvan één duel voorwaardelijk. FC Volendam bekijkt nog of het tegen de straf in beroep gaat.

Oristanio ontving in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-1) de rode kaart, omdat hij Jordy Clasie van achteren op de achillespezen schopte. Omdat hij vervolgens ook nog richting de scheidsrechter spuugde, valt de straf zo hoog uit.

FC Volendam wacht de gedetailleerde uitspraak van de KNVB af, voordat de club besluit om in beroep te gaan. De 20-jarige Italiaan is sowieso zondag geschorst tegen FC Twente. Mocht de sanctie blijven zoals hij nu is dan mist hij daarna ook de wedstrijden tegen Vitesse, NEC, Emmen en Feyenoord. Oristanio is dan pas op 17 maart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard weer speelgerechtigd.