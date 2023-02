Kudus schiet Ajax naar kwartfinale KNVB-beker door treffer tegen FC Twente

Ajax is doorgestoten naar de laatste acht van de KNVB-beker. Het werd tegen FC Twente in Enschede 1-0 voor de Amsterdammers. Mohammed Kudus zorgde voor het enige doelpunt.

Daarvoor had Anass Salah-Eddine doelman Gerónimo Rulli al getest met een afstandsschot. Ajax had het in de eerste helft moeilijk met het vechtvoetbal van Twente, waardoor de wedstrijd vaak werd onderbroken. Verder dan een schot van afstand van Steven Berghuis kwamen de Ajacieden niet. Een vrije trap van Dusan Tadic ging bijvoorbeeld ver over.

Virgil Misidjan had na de rust dé kans om Twente op voorsprong te zetten. Ditmaal was Rulli opnieuw spelbreker door de bal te keren. Kenneth Taylor dwong Unnerstall in de daaropvolgende aanval tot een redding. Dit bleek een startschot voor een betere fase van Ajax met kleine kansjes. Eerst ging een omhaal van invaller Francisco Conceicao over en ook Berghuis scoorde niet. Het was Kudus, die de score alsnog opende. De bal werd via Dusan Tadic bij de Ghanees gefrommeld en hij schoot raak: 0-1.

Ondanks een slotoffensief van Twente werd er niet meer gescoord, waardoor Ajax zich plaatste voor de kwartfinales. De loting -zonder AZ- is komende zaterdagavond rond 22.30 uur op ESPN. RKC Waalwijk is zondag de eerstvolgende tegenstander van Ajax.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Wijndal; Taylor (Bassey/76), Berghuis, Klaassen(Conceicao/58); Kudus, Tadic, Bergwijn (Brobbey/76)