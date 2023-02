Heitinga ziet 'zwaarbevochten zege' Ajax: "Goed voor zelfvertrouwen"

Voor Ajax was het vanavond bij vlagen een vechtwedstrijd tegen FC Twente. Na negentig minuten knokken bleven de Amsterdammers overeind en gingen de Tukkers knock-out: 0-1. Daardoor zit Ajax bij de laatste acht in het bekertoernooi. Trainer John Heitinga sprak bij ESPN dan ook over een zwaarbevochten zege: "Niet makkelijk om hier te winnen.'

Heitinga vond dat Ajax en Twente aan elkaar gewaagd waren. Hij zag dat zijn ploeg het in de eerst helft moeilijk had. "Het publiek ging er toen ook achter staan. Na de rust kwamen we er beter in en maakten we een goede goal. Dat was goed voor het zelfvertrouwen, want het is niet makkelijk om hier te winnen."

"Het belangrijkste is dat we een ronde verder gaan", vervolgt Heitinga. "We kunnen strijden als ploeg, dat zag je ook aan het einde. Als je hier komt, weet je dat een team treft die strijdt. Dan is het fijn als je de mouwen kan opstropen en een clean sheet kan houden."

