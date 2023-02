Volgens Pantelis Hatzidiakos moet AZ niet zeuren na bekerdebacle: "We moeten grote kerels zijn"

AZ moest vanavond in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (1-2) tot het gaatje gaan, maar hield daar vervolgens niets aan over. De Alkmaarders liggen er tot hun grote teleurstelling in de achtste finales van de KNVB-beker uit. Breekpunt was de tweede Utrechtse goal in de eerste helft van de verlenging. "Doodzonde, zo snel in de verlenging", aldus AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos.

Pantelis Hatzidiakos: "Je krijgt de mogelijkheden wel. Het is doodzonde." - NH Sport

Dat de spelers (inclusief extra) tijd 138 minuten op het veld hebben gestaan, mag voor de volgende wedstrijd geen excuus zijn, vindt Hatzidiakos. Vrijdag wacht de thuiswedstrijd tegen Excelsior. "Prima toch, we houden van voetbal. We moeten niet zeuren en grote kerels zijn. " Inmiddels heeft AZ drie wedstrijden op rij niet meer gewonnen. In de eredivisie hielden FC Utrecht (5-5) en FC Volendam (1-1) de ploeg van trainer Pascal Jansen op een gelijkspel. Vanavond stond het na negentig minuten wéér gelijk, maar volgde in de verlenging de 1-2 nederlaag. Toch had Jansen duidelijk verbetering gezien. Tekst gaat verder onder de video.

Pascal Jansen: "Door een zondagsschot moeten we in de achtervolging" - NH Sport

Jesper Karlsson miste vlak voor tijd een strafschop. Of dat betekent of de Zweed iemand anders voor moet laten gaan bij een volgende penalty hield Jansen in het midden, "Als je mist, moeten we opnieuw kijken of het lijstje in tact blijft." Je kunt de competitiewedstrijd van AZ tegen Excelsior vrijdag rechtstreeks op NH Raido volgen. De aftrap is om 20.00 uur in Alkmaar. De uitzending begint om 19.00 uur.