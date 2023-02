AZ-debutanten Mijnans en Goes: "Voelde wel een beetje spanning in de buik"

Wouter Goes én Sven Mijnans debuteerden allebei vanavond in het eerste van AZ tegen FC Volendam. Goes verving centraal in de verdediging Zinho Vanheusden. Mijnans kwam deze week over van Sparta Rotterdam en viel na de rust in.

Wouter Goes hoorde gisteren al dat hij zou starten tegen FC Volendam - NH Sport / Edward Dekker

Het was voor Goes een mooie mijlpaal om zijn debuut te maken, maar de teleurstelling overheerste na afloop. "De eerste helft ging niet goed en na de rust ging het wel beter. Als je kijkt naar het resultaat, 1-1, dat is het belangrijkste en niet goed." De centrale verdediger hoorde gisteren al dat hij zou spelen. "Bazoer zou eerst in de verdediging staan, maar hij viel natuurlijk uit. Dan blijven er een aantal opties over en gelukkig koos de trainer voor mij. Dit is het moment om je kans te pakken, dus ik ben blij dat ik mocht spelen."

"Dit is het moment om je kans te pakken, dus ik ben blij dat ik mocht spelen" AZ-speler Wouter Goes

Sven Mijnans loopt sinds twee dagen rond in Alkmaar en had niet verwacht te starten. Hij heeft een contract tot medio 2028 en wordt klaargestoomd als vervanger van Dani de Wit. "Ik had het gevoel dat de club een plan had, dat gaf de doorslag. Daarbij hebben ze ook een fijne manier van voetballen, ze willen altijd aanvallen. Dat ligt mij wel."

Sven Mijnans koos voor AZ vanwege het type voetbal - NH Sport / Edward Dekker