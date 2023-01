AZ laat koppositie in de eredivisie liggen na knotsgekke wedstrijd tegen FC Utrecht

In een enerverende wedstrijd heeft AZ met 5-5 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. Door het gelijkspel wipt AZ niet over Feyenoord heen en blijft het tweede in de eredivisie.

In de beginfase kregen beide ploegen kansen. Eerst was het Utrecht-spits Tasos Douvikas met een mooi schot. Daarna werd Jesper Karlsson namens de thuisploeg gevaarlijk. FC Utrecht was in de beginfase van de wedstrijd heer en meester. Dat overwicht resulteerde in een goal van Douvikas in de twaalfde minuut. Na een ongelukkige actie van Pantelis Hatzidiakos kon de Utrecht-spits binnen tikken.

Back in business

De FC Utrecht storm ging nog niet liggen, want een paar minuten later maakte Douvikas zijn tweede van de avond. In de levendige beginfase knokte AZ zich terug in de wedstrijd. In de twintigste minuut maakte Maxim Dekker de aansluitingstreffer voor de Alkmaarders. AZ stelde snel orde op zaken. Na een fout van Jens Toornstra maakte Vangelis Pavlidis de gelijkmaker. AZ ging door en in de 34e minuut was het Pavlidis met de 3-2. Na een mooie aanname wist de Griek te scoren.

In de knotsgekke eerste helft bleef het spel op en neer gaan. Nick Viergever maakte voor FC Utrecht de 3-3 en dat was ook de ruststand.