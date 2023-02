Bekerdroom uiteengespat voor AZ, FC Utrecht countert naar volgende ronde

Er was één wijziging in de basiself van AZ tegen FC Utrecht Jansen koos in de voorhoede voor de vertrouwde namen: Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson. Sven Mijnans – vorige week overgenomen van Sparta Rotterdam – stond voor het eerst in de basis. Dat ging ten koste van Myron van Brederode, die op de bank begon. De eerste grote kans was ook voor Mijnans. Hij kreeg de bal na een voorzet van Milos Kerkez en schoot in twee instanties in het zijnet.

De aanvallende middenvelder kreeg ook een mogelijkheid na een afstandsschot van Tijjani Reijnders, maar die inzet ging ver naast. FC Utrecht kon daar weinig tegenover stellen. Het kwam niet verder dan een zwabberbal van Can Bozdoğan, waar doelman Mathew Ryan alsnog de nodige moeite mee had. Voor de rust had AZ nog wel een paar speldenprikjes, maar het lag vooral aan zichzelf dat het niet op voorsprong kwam.

