Oud-AZ'er Stijn Spierings dacht aan stoppen; nu schittert hij tussen Messi en Mbappé

Op achttienjarige leeftijd debuteerde Stijn Spierings voor AZ. Tot een doorbraak kwam het voor de Alkmaarder niet bij 'zijn' club. "Daar baal ik nog steeds wel van." Nu vele jaren later is hij een belangrijke kracht voor het Franse Toulouse FC en mag hij zijn kunsten vertonen tegen spelers als Lionel Messi en Kylian Mbappé. "Zij zijn wel echt van grote klasse."

"Ik zit heerlijk in mijn vel", vertelt de vrolijke Stijn Spierings vanuit zijn auto. De middenvelder van Toulouse woont met z'n gezin in de Zuid-Franse stad. "Als ik in de auto zit heb ik even rust, want thuis is het heel druk met twee kinderen, een hond en een kat."

Invallen tegen PSV

Een heel ander leven dan op 13 februari 2015. Toen hij als talent uit de AZ-jeugdopleiding voor de eerste keer zijn opwachting mocht maken in het betaalde voetbal. Thuis tegen PSV als invaller voor Robert Mühren. "Ik kom uit Alkmaar en nog steeds volg ik AZ. Het blijft jammer dat het me niet is gelukt om daar door te breken", vertelt Spierings met een lichte teleurstelling in zijn stem. In Alkmaar kwam hij niet verder dan twee invalbeurten. "Al geloof ik dat iedereen zijn eigen pad heeft."

