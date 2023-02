Grote onrust bij FC Volendam: ruzie en financiële problemen

Overleven in de eredivisie is de belangrijkste missie voor FC Volendam dit seizoen. Na de winterstop lijkt de ploeg van trainer Wim Jonk op de goede weg. Naast het veld zijn er echter grote zorgen. Financieel is de club in de gevarenzone beland en er is een bestuurscrisis ontstaan over de te volgen koers. Wat is er allemaal loos in Volendam? NH Sport geeft aan de hand van vijf vragen tekst en uitleg.

Wim Jonk en Jan Smit (r) - Pro Shots/Vincent de Vries

1 Hoezo is er een bestuurscrisis? Drie bestuursleden zouden hun functie hebben neergelegd. Van twee bevestigt de club dat ze onlangs zijn opgestapt: Simon Hansen en Tom Veerman. Penningmeester Tom Koning is de derde van wie gezegd wordt dat hij er de brui aan geeft. Er is onenigheid over het te volgen beleid. Het geruzie kwam op straat te liggen toen Keje Molenaar werd voorgedragen als vice-voorzitter en de Raad van Commissarissen dat tegenhield. Reden: Molenaar is te nauw verbonden met trainer Wim Jonk en zijn mensen, zodat hij hen niet goed kan controleren in wat zij doen. Vandaag meldt VI dat de RvC wil dat er een einde komt aan de huidige constructie van contracten met Team Jonk. De opdracht aan het bestuur is om die contracten per 1 april op te zeggen, wat niet automatisch betekent dat er ook afscheid wordt genomen van onder meer Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur opleidingen en samenwerkingen Ruben Jongkind. 2 Doet 'Team Jonk' haar werk niet goed dan? Daar kun je op twee manier naar kijken. Sinds hun entree in 2019 onderging de club een metamorfose. Dat gebeurde in alle geledingen. Van de jeugdopleiding tot het nieuw gebouwde krachthonk en van de keuken tot kantoor. Een groot aantal mensen (betaald én vrijwilligers) vertrok en daar kwamen anderen voor in de plaats. Met als doelstelling binnen drie jaar naar de eredivisie te promoveren. Dat doel is afgelopen seizoen behaald. Tekst gaat verder onder de foto.

Robert Mühren scoort voor FC Volendam - Orange Pictures

Op het hoogste niveau probeert FC Volendam zich met een behoorlijk opgeschroefde begroting van 9,5 miljoen euro te handhaven. Vooralsnog lukt het Volendam om FC Emmen, Cambuur en FC Groningen onder zich te houden. Dat door de professionalisering de uitgaven sneller groeien dan de inkomsten blijkt uit de jaaropgaven die in de laatste twee seizoenen rood gekleurd waren: 621.462 euro (21/22) en 758.011 euro (20/21). Het eigen vermogen van de club is volgens de boeken geslonken tot niet meer dan 11.867 euro. 3 Maar de KNVB houdt toch een oogje in het zeil? Klopt. Wie naar het Financieel Rating Systeem (FRS) kijkt, ziet dat Volendam bijna onderaan bungelt. Allen Feyenoord, De Graafschap, FC Dordrecht en Fortuna Sittard presteren slechter. Tekst gaat verder onder de tweet.

Hoe gezond zijn de clubs in de @eredivisie en @1e_Divisie volgens het financieel ratingsysteem (FRS) van de @KNVB?@GAEagles voert de ranglijst net als vorig jaar aan, maar moet de eer delen met @fcgroningen.👏@FortunaSittard staat weer troosteloos onderaan.👎



Een draadje.🧵⤵️ pic.twitter.com/zuDaVokl5e — Job Gulikers (@JGulikers) February 13, 2023

Met een totaal van 15 punten bevindt Volendam zich onder de stippellijn. Wie 15 punten of minder scoort moet een plan van aanpak indienen en een verplichte clubontwikkelscan ondergaan. Die wordt bij de KNVB getoetst. Clubs die hun financiële zaakjes in het verleden herhaaldelijk niet op orde hadden, kregen daarvoor punten in mindering. In het uiterste geval loopt de proflicentie gevaar. Tekst gaat verder onder de foto.

FC Volendam-supporters - Pro Shots / Vincent de Vries

4 Wat zegt de club over de huidige situatie? Nu niets. Een woordvoerder verwijst naar een bijeenkomst op donderdag 9 maart in De Jozef. Daar zal vanaf 19.00 uur tekst en uitleg worden gegeven aan iedereen die daar geïnteresseerd in is. 5 Heeft alle onrust invloed op de prestaties op het veld? Het is te makkelijk om de kansloze 3-0 nederlaag bij FC Twente af te schuiven op gedonder bovenin de club. Toch reageerde trainer Wim Jonk eerder al buitengewoon geërgerd op de opstelling van de Raad van Commissarissen. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk over bestuurscrisis bij FC Volendam - NH Sport / Edward Dekker

Voorzitter Jan Smit doet daar in VI nog een schepje bovenop: "Als je als RvC-lid niet snapt waar wij mee bezig zijn, dat wij miljoenen euro's aan spelerswaarde aan het ontwikkelen zijn, dan heb je het gewoon niet begrepen." De Raad van Commissarissen was niet bereikbaar voor een reactie.