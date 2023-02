Frans ten Berge volgt Richard de Weijze op als zakelijk directeur bij FC Volendam

FC Volendam heeft een nieuwe zakelijk directeur gevonden. Frans ten Berge wordt daarmee lid van de directie van de voetbalclub. De 50-jarige Amsterdammer was nog niet eerder werkzaam binnen een betaald voetbalorganisatie.

Pro Shots / Sonny Lensen

"Het is uniek wat hier de afgelopen drie jaar op voetbaltechnisch gebied is gerealiseerd", zegt Ten Berge op de website van FC Volendam. "Voetbal staat dan ook op één bij FC Volendam. Het is aan mij om het faciliterende orgaan binnen de club, namelijk de werkvloer en de vrijwilligers, zo in te richten dat we de volgende stap zetten in nog meer professionaliteit. Ik ben trots dat ik voor deze mooie en groeiende club vanuit mijn expertise een bijdrage mag leveren aan dit proces."

Voorzitter Jan Smit: "Ik ken Frans als een sterke directeur en een fijn persoon. In de tijd dat ik actief was voor C&A hebben we mooie resultaten geboekt. Het imago van het merk kreeg toen een enorme boost, vertelde Frans mij. In de zoektocht naar de invulling van de positie van zakelijk directeur stond Frans bovenaan de lijst. Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is." Tekst loopt door onder de tweet.

Ten Berge was eerst als commercieel directeur en later als lid van raad van bestuur van Europa werkzaam bij modeketen C&A. Ook is hij mede-eigenaar van Beekman Group, een producent van bedrijfskleding. Ten Berge neemt de functie van zakelijk directeur binnen FC Volendam over van Richard de Weijze. Per 1 februari treedt de Marker terug uit het bestuur van Het Nieuwe Oranje. Na de komst van Ten Berge bestaat de directie van FC Volendam uit technisch directeur Jasper van Leeuwen, directeur opleidingen en samenwerkingen Ruben Jongkind en commercieel directeur Jan-Bas Veltman.