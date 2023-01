Matchwinner Mühren belangrijk voor FC Volendam en doet z'n boodschappen altijd met een grote glimlach

Robert Mühren begon weer in de basis, nadat hij een paar dagen geleden tegen Ajax nog op de bank begon. Tegen FC Groningen liet hij zien dat hij nog steeds enorm belangrijk kan zijn. Bij de tweede paal tikte de 33-jarige aanvaller de bal bal binnen. "Door onze wilskracht hebben we deze wedstrijd over de streep getrokken."

Boodschappen doen

De ontlading na de overwinning op FC Groningen in het stadion was groot. Dat merkte Mühren tijdens en na de wedstrijd ook. "We hebben gedaan wat iedereen wilde." Als echte Volendammer is het dan weer prettiger om je boodschappen te doen, tenminste dat zou je denken. Alleen de nuchtere topscorer van FC Volendam gaat altijd met een prettig gevoel naar de supermarkt. "Boodschappen doe ik altijd met een grote glimlach."

Tekst loopt door onder de video.