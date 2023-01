Glimlach keert terug bij Ajax na eerste competitiezege sinds eind oktober

Het is Ajax éindelijk weer eens gelukt om te winnen in de competitie. Op bezoek bij Excelsior Rotterdam werd het 4-1. Dat was de eerste zege sinds 22 oktober (!) tegen RKC Waalwijk. Dusan Tadic, Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Devyne Rensch maakten de goals.

Mohammed Kudus - Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax kende een roerige week in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Midweeks werd er teleurstellend gelijkgespeeld tegen FC Volendam (1-1), waardoor Alfred Schreuder werd ontslagen. Zijn vervanger vandaag was John Heitinga, de trainer van Jong Ajax. Heitinga zag dat Ajax slordig begon aan de wedstrijd. De eerste grote kans was voor de Kralingers, maar Redouan el Yaakoubi schoot van dicht bij hoog over.Na een overtreding van Sven Nieuwpoort op Davy Klaassen kreeg Ajax in de veertiende minuut een penalty. De strafschop werd benut door Dusan Tadic: 0-1. Rulli houdt Ajax op de been Opvallend genoeg kreeg Excelsior hierna de beste kansen. Couhaib Driouech schoot bijvoorbeeld vol op de paal en even later was Geronimo Rulli scherp bij een schot. Marouan Azarkan vond Rulli ook op zijn weg, maar de Argentijn kon een lepe kopbal van El Yaakoubi niet keren: 1-1. Volledig uit het niets kwam Ajax voor rust opnieuw op voorsprong. Tadic legde af op Klaassen en hij schoot hard raak: 1-2. Tekst gaat verder onder de foto

Dusan Tadic heeft gescoord voor Ajax - Pro Shots / Stanley Gontha

Het eerste gevaar van de tweede helft kwam via Maxime Awoudja. Hij kopte richting het Ajax-doel, maar Rulli bleek opnieuw spelbreker. Mohammed Kudus zorgde met een droge knal voor een uitbreiding van de voorsprong: 1-3. Tadic was, net als bij de 1-2, aangever. Kudus kreeg de voorkeur in de basis boven Brian Brobbey en betaalde dat uit. De wedstrijd kende vervolgens weinig kansen. Steven Bergwijn schoot nog van afstand, maar zonder succes. Het duel werd in de slotfase in het slot gegooid door Devyne Rensch. De rechtsback schoot schitterend raak in het doel: 1-4. Door de eerste competitiezege sinds oktober stijgt Ajax naar de vierde plek op de ranglijst met één puntje minder dan PSV. Volgende week zondag is SC Cambuur de volgende tegenstander. Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Taylor, Berghuis (Bassey/79), Klaassen (Conceicao/63); Tadic, Kudus, Bergwijn