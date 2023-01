John Heitinga leidt Ajax zondag tegen Excelsior

Na de teleurstellende resultaten werd Schreuder gisteravond ontslagen. Even daarvoor had Ajax 1-1 gespeeld tegen FC Volendam. Het was al de zevende competitiewedstrjd op rij die geen zege opleverde. Voor de clubleiding was dat de spreekwoordelijke druppel.

De aftrap zondag is 14.30 in Rotterdam. Op dit moment staat Ajax vijfde op de ranglijst met zeven punten minder dan Feyenoord.