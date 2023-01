Cambuur hengelt met Rienstra volgende Noord-Hollandse voetballer binnen

SC Cambuur heeft zich voor de rest van dit seizoen versterkt met Ben Rienstra. De 32-jarige Alkmaarder is direct speelgerechtigd voor de wedstrijd van zondag tegen zijn oude club Fortuna Sittard.

Sinds maandag trainde Rienstra in Leeuwarden mee. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde in het betaalde voetbal voor Heracles Almelo. Via PEC Zwolle kwam Rienstra bij AZ terecht. Tussen 2015 en 2017 en speelde hij 51 competitiewedstrijden voor AZ. Afgelopen zomer vertrok Rienstra bij Fortuna Sittard. Sindsdien zat hij zonder club.

Cambuur haalt volgens technisch manager Foeke Booy met Rienstra de nodige ervaring binnen. De Leeuwarders deden deze week de laatste plaats over aan FC Groningen, maar verkeren nog altijd in degradatiegevaar.

Inmiddels telt Cambuur een flinke afvaardiging van spelers die uit Noord-Holland komen: Robbin Ruiter, Leon Bergsma, Marco Tol, Calvin Mac-Intosch, Maxim Gullit, Mees Hoedemakers, Jamie Jacobs en Michael Breij.