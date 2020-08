Daan Rienstra duikt op bij NFC Volos uit Griekenland

De 27-jarige middenvelder liet afgelopen week zijn contract bij RKC Waalwijk ontbinden. Rienstra was toe aan een avontuur in het buitenland, nadat hij vijf jaar in Waalwijk had gevoetbald. Eerder speelde de Noord-Hollander voor ADO '20 en Heracles Almelo. In de jeugd kwam hij uit voor AZ, Ajax en Feyenoord.