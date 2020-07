Alkmaarder Rienstra na vijf jaar RKC toe aan buitenlands avontuur

"Daan ging voorop in de strijd op het veld en was ook buiten het veld een belangrijke speler", zegt Frank van Mosselveld, technisch directeur van de Waalwijkers, op de site van de club. "Toen hij onlangs aangaf na vijf jaar RKC toe te zijn aan een nieuw buitenlands avontuur, en aan de club vroeg om mee te denken, zijn we in gesprek gegaan. Uitkomst van de gesprekken was dat voor beide partijen contractontbinding de beste optie is, zodat Daan vrij is om zijn droom na te jagen."

ADO '20

Rienstra maakte in 2013 de overstap van het Heemskerkse ADO '20 naar Heracles Almelo. Bij de Almeloërs kwam de Noord-Hollander niet veel aan spelen toe, waarna hij werd opgepikt door RKC Waalwijk. Daar speelde hij ruim 150 wedstrjden voor de hoofdmacht en werd hij bovendien aanvoerder van zijn ploeg.

NH Sport maakte vorig jaar een reportage met de Noord-Hollanders in dienst van RKC Waalwijk