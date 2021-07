Profcarrière voor Alkmaarder Ben Rienstra in gevaar vanwege hartproblemen

Het is hoogst onzeker of voetballer Ben Rienstra zijn carrière voort kan zetten. De middenvelder van Fortuna Sittard kampt met hartproblemen, zo blijkt uit de medische keuring die iedere speler onderging.

"Op basis van recent afgenomen cardiologische onderzoeken is verder onderzoek gewenst in het belang de gezondheid van Ben", laat de club weten. "Hierin willen alle betrokken partijen geen enkel risico nemen. De komende periode zal Ben door specialisten verder worden onderzocht. Op het moment dat de diagnostiek is afgerond zullen alle partijen met meer informatie naar buiten komen. Tot die tijd zal Ben niet in actie komen voor Fortuna Sittard."

De 31-jarige Reinstra kwam van 2015 tot en met 2017 twee seizoenen uit voor AZ. Ook speelde hij onder andere bij Heracles Almelo, PEC Zwolle, sc Heerenveen en Willem II.