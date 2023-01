Heitinga-loos Jong Ajax neemt puntje mee uit Helmond

Jong Ajax heeft op bezoek bij Helmond Sport gelijkgespeeld. Het werd 1-1 door een doelpunt van Christian Rasmussen. Op de bank was Michel Kreek de baas van de jonge Ajacieden, trainer John Heitinga is namelijk doorgeschoven naar het eerste.

Het eerste kansje was voor Jong Ajax. Olivier Aertssen speelde Jaydon Banel aan en hij dwong Mike Havekotte tot een knappe redding. De jonge Ajacieden bleven hierna aandringen en kregen kleine mogelijkheden. Zo schoot Kristian Hlynsson een vrije trap via Havekotte op de paal. Vlak voor rust was het Banel, die de bal net naast krulde. Eros Maddy van Helmond Sport kreeg vervolgens nog dé kans op 1-0, maar Charlie Setford hield tegen.

Rasmussen zorgde na een uur spelen alsnog voor de voorsprong. Hij schoot een vrije trap schitterend in het doel: 0-1. Helmond Sport liet het hier niet bij zitten en werd gevaarlijk via Peter van Ooijen. De middenvelder raakte de bal verkeerd, waardoor de kans hoog over ging. Van Ooijen was niet veel later alsnog de maker van de 1-1. Hij tikte een voorzet achter Setford. Hierna kregen beide ploegen nog wel kansen op de overwinning, maar die kwam er niet.

Door het gelijkspel staat Jong Ajax gedeeld veertiende met Jong PSV. Zij hebben een wedstrijd minder gespeeld. PEC Zwolle is 6 februari de eerstvolgende tegenstander.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Gooijer, Aertssen, Warmerdam, Hato; Fitz-Jim (Martha/74), Hlynsson, Vos; Rasmussen, Misehouy (Hansen/74), Banel