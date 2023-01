Na weer disciplinaire schorsing sluit Bilal Ould-Chikh toch weer aan bij FC Volendam

Voor de tweede keer dit seizoen is Bilal Ould-Chikh geschorst door trainer Wim Jonk. De aanvaller van FC Volendam mocht een week niet mee doen met de selectie. Daardoor zat hij zowel tegen Ajax (1-1) als tegen FC Groningen (3-2) niet bij de wedstrijdgroep. "Hij moet zich verbeteren in houden aan afspraken."

"Wij maken afspraken met elkaar ", vertelt trainer Wim Jonk na de thuisoverwinning op FC Groningen over de disciplinaire schorsing van Bilal Ould-Chikh. "Als spelers zich niet aan die afspraken houden, dan moet ik als trainer ingrijpen."

Ould-Chikh speelde dit seizoen veertien wedstrijden waarin hij één keer scoorde. Dat gebeurde begin deze maand bij de overwinning in Friesland tegen Cambuur. Ook pakte de aanvaller uit Blaricum een keer rood. In oktober tegen Fortuna Sittard. "Het kan een keer teveel worden en dat weet hij ook", aldus Jonk over de situatie van zijn pupil. "Hopelijk heeft hij hier van geleerd en kunnen we verder."

Tekst loopt door onder de video.