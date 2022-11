Schutterend FC Volendam op alle fronten afgetroefd: "Voor een voetballer verschrikkelijk"

FC Volendam heeft geen moment aan een resultaat kunnen denken tegen Feyenoord (0-2 verlies). De ploeg van Wim Jonk scoorde volgens de trainer 'zeer onvoldoende'. "Dit zijn de momenten waarin je getest wordt op een hoog niveau."

FC Volendam-trainer Wim Jonk: "Zeer onvoldoende" - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de eerste helft keek Volendam al tegen een 0-2 achterstand aan. De Rotterdammers oogden fris, ondanks dat zij donderdag nog in de Europa League tot de laatste seconden hadden gestreden tegen Lazio (1-0 winst). Het lukte Volendam echter niet om daar gebruik van te maken. "Qua intensiteit kwamen we zeker tekort." Snakken naar winterstop Voor FC Volendam zijn het momenteel zware weken. De ploeg bungelt met zes punten onderaan in de eredivisie en ziet de concurrentie punten pakken. "Andere ploegen boeien mij niet", zegt Bilal Ould-Chikh, die in de rust in het veld kwam tegen Feyenoord. De buitenspeler zet ook zijn vraagtekens bij het feit of de winterstop de omslag kan zijn. Tekst loopt door onder de video.

Bilal Ould-Chikh: "Ik weet niet of de winterstop helpt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ould-Chikh werd vorige week buiten de selectie gehouden voor de wedstrijd tegen AZ. Een 'discussie over voetbal' zoals Ould-Chikh het zelf uitlegt, was de reden daarvoor. "Dat is nu opgelost", zegt Ould-Chikh.

Quote "Andere ploegen boeien mij niet" fc volendam-speler bilal ould-chikh

Tegen Feyenoord miste Volendam linksback Derry John Murkin. Xavier Mbuyamba was ook niet volledig fit, want hij ging voortijdig naar de zijkant. Jonk erkende na afloop dat zijn ploeg kampt met een griepuitbraak, maar vindt niet dat zijn ploeg snakt naar de winterstop. Daar is de trainer het niet mee eens. "Ik vind dat geen argument." Zijn ploeg speelt volgende week thuis tegen FC Utrecht. "Het is moeilijk als je iedere week een tik krijgt."

Jonk: "Ik vind dat geen argument" - NH Sport / Stephan Brandhorst